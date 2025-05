Trump contro Putin e Zelensky Il Cremlino | reazione emotiva

Donald Trump interviene nuovamente sulla situazione tra Russia e Ucraina, lanciando un doppio affondo contro Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. In un recente post su Truth, il presidente americano esprime sorpresa per il cambiamento di Putin, sottolineando la sua storica amicizia con il leader russo. In questo articolo, esploreremo le reazioni emotive del Cremlino e le implicazioni delle parole di Trump nel contesto attuale del conflitto.

Doppio affondo di Donald Trump contro Valdimir Putin e Voloydmyr Zelensky. “Ho sempre avuto un ottimo rapporto con Vladimir Putin, ma gli è successo qualcosa, ha scritto durante la notte scorsa in un post su Truth il presidente statunitense, dopo gli ultimi attacchi russi- È diventato assolutamente pazzo! Sta uccidendo inutilmente molte persone, e non . Trump contro Putin e Zelensky. Il Cremlino: reazione emotiva L'Identità... 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Trump contro Putin e Zelensky. Il Cremlino: reazione emotiva

