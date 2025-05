Trump blocca l’iter per il visto degli studenti stranieri | Si valuteranno i profili social

L'amministrazione Trump ha deciso di interrompere il processo di rilascio dei visti per studenti stranieri, imponendo un'ulteriore verifica dei profili sui social media. Questa misura, segnalata da Politico, riguarda le interviste presso ambasciate e consolati americani, con potenziali ripercussioni per gli aspiranti studenti che desiderano studiare negli Stati Uniti.

Washington, 27 maggio 0225 – L'amministrazione Trump sta ordinando alle ambasciate e ai consolati americani di sospendere la programmazione delle interviste per gli studenti che chiedono un visto per frequentare corsi in America. Lo riporta Politico citando il documento firmato dal segretario di Stato, Marco Rubio. Si tratterebbe di un primo passo verso nuove disposizioni che – scrive Politico – prevedranno anche una valutazione dei profili social degli aspiranti candidati. Il braccio di ferro comn Harvard. Intanto continua il braccio di ferro tra il presidente americano e l’università di Harvard... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump blocca l’iter per il visto degli studenti stranieri: “Si valuteranno i profili social”

