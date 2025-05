Trump blocca colloqui per il visto degli studenti stranieri cosa cambia per chi vuole studiare negli Usa

L'amministrazione Trump ha deciso di interrompere i colloqui per il visto degli studenti stranieri, influenzando così chi desidera studiare negli Stati Uniti. Questa sospensione anticipa un nuovo regolamento che prevede l'analisi dei post sui social media, al fine di verificare i requisiti di idoneità. Scopriamo quali saranno le conseguenze per gli studenti internazionali in cerca di opportunità accademiche negli USA.

L'amministrazione Trump ha ordinato di fermare i colloqui per il visto degli studenti stranieri che vogliono frequentare le università degli Stati Uniti. Dopo la sospensione dovrebbe arrivare un nuovo regolamento, che tenga conto anche dei post sui social media per verificare chi ha il diritto di entrare nel Paese...

