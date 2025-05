Trump avvisa Putin | Gioca gioca col fuoco E Mosca attacca Berlino | Sprofonderete come Kiev

Nel contesto delle crescenti tensioni internazionali, Donald Trump avverte Vladimir Putin dei rischi di un confronto diretto, suggerendo che Mosca potrebbe subire le conseguenze del conflitto come Kiev. Mentre Merz denuncia il rifiuto di Putin di negoziare, sottolineando la necessità di una risposta più decisa da parte dell'Europa, l'ex presidente americano sostiene che il suo intervento sia stato cruciale per evitare situazioni ancora più gravi.

Merz accusa Putin di rifiutare ogni tregua e avverte: “L’Europa è minacciata, serve più fermezza”. Il tycoon attacca da Washington: “Senza di me sarebbe già finita peggio”... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump avvisa Putin: "Gioca gioca col fuoco". E Mosca attacca Berlino: "Sprofonderete come Kiev"

