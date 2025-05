Trump avvertimento a Putin | Sta scherzando con il fuoco!

In un recente post su Truth Social, Donald Trump ha lanciato un avvertimento a Vladimir Putin, sottolineando che le sue scelte riguardo all'Ucraina potrebbero avere conseguenze catastrofiche. Trump afferma di aver svolto un ruolo cruciale nel prevenire situazioni disastrose per la Russia, evidenziando la gravitĂ della situazione attuale e il rischio di escalation.

"Quello che Vladimir Putin  non capisce è che se non fosse per me, alla Russia sarebbero giĂ Â successe cose davvero terribili, e intendo davvero TERRIBILI":  Donald Trump, in un post sul social Truth, è tornato ad ammonire il presidente russo sulle conseguenze delle sue posizioni rigide sull' Ucraina. Poi ha chiosato: "Sta scherzando con il fuoco!". Intanto a lanciare un ultimatum al capo della Casa Bianca è stato  Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Voldymyr Zelensky, che su X ha scritto: "Donald Trump, dopo le sue parole su Vladimir Putin, ha una scelta da fare: o vara un embargo totale contro la Russia, oppure si tira fuori dai negoziati per la fine della guerra"... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Trump, avvertimento a Putin: "Sta scherzando con il fuoco!"

