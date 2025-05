Trump avverte Putin sta giocando con il fuoco

In un'avvincente dichiarazione su Truth Social, Donald Trump lancia un avvertimento a Vladimir Putin, accusandolo di "giocare con il fuoco". L'ex presidente degli Stati Uniti sostiene che, senza il suo intervento, la Russia avrebbe già affrontato gravi conseguenze. Questo commento riaccende le tensioni geopolitiche e offre uno sguardo sul suo approccio alla diplomazia internazionale.

"Ciò che Vladimir Putin non capisce è che se non fosse stato per me, alla Russia sarebbero già successe un sacco di cose brutte, e intendo davvero brutte. Sta giocando col fuoco!". E' l'avvertimento di Donald Trump al leader del Cremlino su Truth... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump avverte Putin, sta giocando con il fuoco

