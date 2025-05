Trump avverte Putin | Sta giocando col fuoco Per Mosca la pace richiede tempo

Donald Trump avverte Vladimir Putin di stare "giocando col fuoco" in merito alla situazione in Ucraina. In un post sul social Truth, Trump commenta le dichiarazioni del Cremlino, che ha sottolineato la complessità della guerra, affermando che la ricerca di pace richiede tempo. Questo scambio di opinioni evidenzia le crescenti tensioni nell'area e le sfide diplomatiche per il futuro della regione.

Vladimir Putin "sta giocando col fuoco". Le parole di Donald Trump, affidate a un post sul suo social Truth, sono giunte al termine di una giornata in cui il Cremlino ha preso tempo, dicendo che la risoluzione della guerra in Ucraina "è talmente complessa che richiede tempo", e ha preso le distanze dalle critiche del presidente Usa degli scorsi giorni, che aveva dato a Putin del pazzo. Mosca garantirà la sua sicurezza indipendentemente dalle dichiarazioni di Trump, ha detto il portavoce del Cremlino. "Ciò che Vladimir Putin non capisce è che se non fosse stato per me, alla Russia sarebbero già successe un sacco di cose brutte, e intendo davvero brutte" è la replica del tycoon... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump avverte Putin: "Sta giocando col fuoco". Per Mosca la pace "richiede tempo"

Se ne parla anche su altri siti

Guerra in Ucraina: Trump avverte Putin, «sta giocando con il fuoco»; Guerra Ucraina-Russia, le news del 26 maggio. Merz: “Stop ai limiti di gittata delle armi per Kiev”; Ucraina, Trump sente Putin: subito negoziati. Zelensky: no a decisioni senza di noi; Ucraina, chiamata Trump-Putin alle 16. Mosca: Via diplomatica, ma nessun incontro. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Ucraina, Trump avverte Putin: "Sta giocando col fuoco". Per Mosca la pace "richiede tempo" - Vladimir Putin "sta giocando col fuoco". Le parole di Donald Trump, affidate a un post sul suo social Truth, sono giunte al termine di una ... 🔗Lo riporta iltempo.it

Ucraina, Trump avverte Putin: “Sta giocando col fuoco”. Lavrov attacca la Germania: “Sprofonderà nella fossa con Kiev” - Gli accordi con Kiev mostrano le prime spaccature all'interno del nuovo governo tedesco. Il cancelliere spinge per un sostegno ancora maggiore ... 🔗Riporta ilfattoquotidiano.it

Trump avverte Putin, sta giocando con il fuoco - (ANSA) - WASHINGTON, 27 MAG - "Ciò che Vladimir Putin non capisce è che se non fosse stato per me, alla Russia sarebbero già successe un sacco di cose brutte, e intendo davvero brutte. Sta giocando ... 🔗Segnala gazzettadiparma.it

Trump and Putin eating biriyani for the first time! #putin #trump