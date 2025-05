Trump al Memorial Day attacca l’ammirazione Biden

Nel suo discorso al Memorial Day, l'ex presidente Donald Trump ha preso di mira l'amministrazione Biden, sostenendo che gli Stati Uniti stiano finalmente "sistemandosi" dopo "quattro lunghi e difficili anni". Le sue parole hanno sollevato un dibattito acceso sulle attuali politiche e sulla direzione del Paese, evidenziando le tensioni tra le due amministrazioni.

Il presidente americano Donald Trump, nel suo discorso al Memoriale Day, attacca l'amministrazione Biden e afferma che il Paese si sta "sistemando" dopo "quattro lunghi e difficili anni".

Cosa riportano altre fonti

