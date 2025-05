Truffa fondi europei con l' aiuto di funzionari della Regione | più di 40 persone indagate sequestro da oltrre 1 milione di euro

Un'operazione dei Carabinieri di Napoli ha portato all'indagine di oltre 40 persone coinvolte in una truffa sui fondi europei, con il coinvolgimento di funzionari regionali. Sono stati sequestrati beni per oltre 1 milione di euro, mentre 14 soggetti, accusati di gravi reati, sono stati colpiti da un decreto di sequestro preventivo. Le indagini continuano per fare piena luce sulla vicenda.

I Carabinieri di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per beni del valore complessivo pari a circa 1.137.000,00 euro. Il provvedimento cautelare reale è stato emesso nei confronti di 14 persone (su un totale di 41 soggetti indagati), gravemente indiziate, a vario titolo, di... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Truffa fondi europei con "l'aiuto" di funzionari della Regione: più di 40 persone indagate, sequestro da oltrre 1 milione di euro

