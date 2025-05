Trovato senza vita nel cavo Tresinaro deceduto un pescatore 85enne

Un tragico epilogo per le ricerche di un pescatore 85enne originario di Carpi, trovato senza vita nel cavo Tresinaro. L'uomo era scomparso ieri dopo essere uscito per una battuta di pesca in direzione di Rio Saliceto, senza fare rientro in serata. Le operazioni di ricerca, condotte con grande impegno, hanno purtroppo confermato le peggiori paure.

Non si avevano sue notizie già dalla giornata di ieri, dopo che era uscito per andare a pescare e non aveva fatto rientro la sera. Nella mattinata di oggi sono state condotte in modo serrato le ricerche di un anziano di Carpi, che ieri appunto era uscito in direzione di Rio Saliceto per coltivare... 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Trovato senza vita nel cavo Tresinaro, deceduto un pescatore 85enne

Ne parlano su altre fonti

La canna da pesca tocca il cavo elettrico: Rossano muore fulminato davanti agli occhi della moglie; La canna da pesca tocca il cavo elettrico, muore folgorato: chi è la vittima; Centri commerciali nel mirino dei ladri, tre arresti dopo il furto in un negozio; Belmonte Castello – Tragedia in casa: uomo trovato senza vita dalla madre. 🔗Ne parlano su altre fonti

Trovato senza vita l'anziano disperso da sabato - L'allarme era scattato sabato sera quando era iniziata una serrata ricerca: purtroppo l'80enne scomparso è stato trovato senza vita ... 🔗Segnala primacomo.it

Operaio trovato senza vita in un appartamento: scatta l’inchiesta - Un uomo di poco più di 60 anni è stato trovato senza vita domenica 23 marzo in un appartamento che si trova a ridosso del centro cittadino di Corato, in provincia di Bari. La vittima ... 🔗msn.com scrive

Camarda: 58enne trovato senza vita - Il corpo senza vita di un uomo di 58 anni, è stato rinvenuto ieri, verso le 20, in un campo nei pressi di Camarda nell'aquilano. Il ritrovamento, dopo una segnalazione, non lontano da un locale ... 🔗Riporta rainews.it