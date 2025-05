Trovato morto in casaindagini omicidio

Un tragico evento ha scosso Bologna, dove un uomo di 59 anni è stato trovato morto nella sua abitazione, con evidenti segni di violenza. Le autorità stanno indagando per omicidio, dopo che la compagna convivente ha lanciato l'allerta. Gli inquirenti hanno già avviato interrogatori con i vicini e perquisizioni per far luce sulla dinamica del drammatico accaduto.

16.30 Un uomo, di 59 anni, è stato trovato morto in casa a Bologna con ferite alla testa e riverso sul pavimento dell'ingresso. Si indaga per omicidio. Sentiti i condomini e scattate perquisizioni. A dare l'allarme è stata la compagna convivente,entrambi originari di Aosta. Con lei il 59enne gestiva un negozio di cannabis legale, in centro storico. Secondo le prime informazioni, in casa non manca nulla di rilevante: trovati telefono e portafogli. Non risultano segni di effrazione. Si cercano eventuali sostanze stupefacenti... 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

