Trovato morto in casa a Bologna | mistero in via Zanolini

Un misterioso episodio ha scosso Bologna oggi: un uomo è stato trovato privo di vita in un appartamento di via Zanolini. La situazione si complica con la presenza di una donna, coperta di sangue, sul luogo della tragedia. I carabinieri e il 118 sono intervenuti prontamente, dando inizio a un'indagine per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

Bologna, 27 maggio 2025 – Un uomo è stato trovato morto in un appartamento di via Zanolini questa mattina. Sul posto sono intervenute più pattuglie dei carabinieri e il 118. In strada, all’arrivo delle forze dell’ordine, c’era una donna completamente coperta di sangue. I militari dell’arma stanno lavorando per accertare cosa sia accaduto. La casa si trova a pochi metri fuori da porta San Vitale. Notizia in aggiornamento... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trovato morto in casa a Bologna: mistero in via Zanolini

Altre fonti ne stanno dando notizia

Trovato morto in casa Cesare Baldoni, è stato giornalista e scrittore di fama; Tutte le informazioni sul disinnesco della bomba ai Prati di Caprara; 76enne trovato morto nel cortile di casa: indagato il figlio per omicidio preterintenzionale; Addio a Ezio Bosisio ex titolare della Novauto Srl | imprenditoria in lutto. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Trovato morto in casa a Bologna: mistero in via Zanolini - In strada, davanti all’abitazione una donna coperta di sangue. Carabinieri e sanitari del 188 sul posto: indagini in corso ... 🔗Riporta ilrestodelcarlino.it

Bologna, giovane trovato morto in casa - Bologna, 29 giugno 2022 - Un ragazzo di 26 anni, italiano, è stato trovato morto ieri sera in un appartamento ... dato che il giovane faceva uso di droga e in casa ne sarebbe stata trovata ... 🔗ilrestodelcarlino.it scrive

Morto a Bologna dopo un'aggressione in casa - (ANSA) - BOLOGNA, 15 GIU - Un ucraino di 40 anni è morto all'ospedale Maggiore di Bologna per le conseguenze di una ferita dovuta a un'aggressione. E' stato trovato ieri sera in casa intorno alle ... 🔗Riporta msn.com

È STATO TROVATO MORTO IN CASA DELLA FIDANZATA A SOLI 30 ANNI: DRAMMA A BOLOGNA