Trovato morto in casa a Bologna con ferite alla testa sospetti sulla compagna

A Bologna, un uomo è stato trovato morto nella propria casa, con evidenti ferite alla testa. La situazione si complica quando la compagna della vittima scende in strada, visibilmente scossa e con la maglietta insanguinata, chiedendo aiuto. Le indagini si concentrano sulla donna, mentre gli inquirenti notano l'assenza di segni di effrazione e che nulla risulta mancante dall'abitazione.

La donna è scesa in strada con la maglietta sporca di sangue chiedendo aiuto. Non c'erano segni di effrazione e sembra non sia stato portato via niente dall'abitazione

