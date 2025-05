Trovato morto in casa a Bologna con ferite alla testa Si indaga per omicidio

Un tragico ritrovamento ha scosso Bologna: un uomo di 59 anni, Giuseppe Marra, è stato trovato morto nella sua abitazione, con evidenti ferite alla testa. La scoperta ha avuto luogo in via Zanolini, e le autorità hanno avviato un'indagine per omicidio, con la compagna della vittima che ha dato l'allerta. Le circostanze del decesso rimangono avvolte nel mistero.

Il corpo senza vita di un uomo di 59 anni, Giuseppe Marra, è stato ritrovato riverso sul pavimento dell’ingresso della sua abitazione a Bologna, al civico 16 di via Zanolini, poco lontano da Porta San Vitale. A lanciare l’allarme chiamando i soccorsi è stata la compagna della vittima (convivevano dal 2021). La donna, dopo aver chiamato il 112, è corsa in strada insanguinata, chiedendo aiuto ai vicini. Al momento dell’aggressione era in casa: non risultano esserci segni di aggressione alla porta. Entrambi, originari d’Aosta, gestivano il negozio di cannabis light Baked nel centro storico, in via Indipendenza... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trovato morto in casa a Bologna con ferite alla testa. Si indaga per omicidio

