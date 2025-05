Trovati con la refurtiva nell’auto Scatta l’arresto per tre ladri

Il 20 maggio a Pisa, i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato tre ladri, tutti pluripregiudicati e senza fissa dimora, dopo aver trovato un'ingente quantità di refurtiva all'interno della loro auto. L'intervento, scattato in seguito a indagini sul furto, si è concluso con il fermo per ricettazione, mettendo fine alle loro attività illecite.

Tantissima la refurtiva trovata nella macchina. Nel pomeriggio del 20 maggio, a Pisa, i carabinieri della Sezione Radiomobile, hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto per ricettazione nei confronti di tre cittadini stranieri, tutti pluripregiudicati e senza fissa dimora. I tre individui, già noti alle forze dell'ordine, sono stati fermati intorno alle 15.30, in via Fiorentina a bordo di un veicolo con targa francese. Durante il controllo, sono stati trovati in possesso di 2.400 euro in contanti e di un ingente quantitativo di oggetti preziosi (orologi, gioielli, penne, profumi e occhiali di marca), il cui valore complessivo è attualmente in fase di quantificazione...

