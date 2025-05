Trovata una via per superare la resistenza ai farmaci del glioblastoma

Un gruppo di ricercatori dell'Istituto Europeo di Oncologia ha identificato una nuova strategia per superare la resistenza ai farmaci nel trattamento del glioblastoma. Questo promettente progresso, supportato dalla Fondazione Airc, offre nuove speranze per migliorare l'efficacia delle terapie contro questa forma aggressiva di tumore, come dimostrato nei modelli preclinici. La ricerca è stata coordinata dalla dottoressa Giuliana Pe.

AGI - Un gruppo di ricercatori dell'Istituto Europeo di Oncologia ha scoperto, nei modelli preclinici di glioblastoma, una nuova via per eludere la resistenza ai farmaci delle cellule tumorali e rendere le cure più efficaci. La ricerca, sostenuta da Fondazione Airc, è stata coordinata da Giuliana Pelicci, direttrice dell'Unità di Ricerca presso il Dipartimento di Oncologia sperimentale e professoressa di Biologia molecolare presso il Dipartimento di Medicina traslazionale dell'Università del Piemonte Orientale. I risultati sono appena stati pubblicati su Science Advances. Il glioblastoma è uno dei tumori più difficili da trattare, in parte perché contiene cellule immature responsabili dell'insorgenza e del mantenimento del tumore, altamente adattabili, le TICs, capaci di sfuggire alle terapie e provocare la ricrescita del tumore... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Trovata una via per superare la resistenza ai farmaci del glioblastoma

Su questo argomento da altre fonti

Trovata una via per superare la resistenza ai farmaci del glioblastoma. 🔗Cosa riportano altre fonti

Posizionamento di Marca: 13 Tecniche per Superare la Resistenza dei Clienti