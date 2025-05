Trovata morta nella vasca da bagno si segue ancora pista suicidio

La morte di Gioia Del Regno, 55enne di Fisciano trovata priva di vita nella vasca da bagno, continua a sollevare interrogativi. La Procura di Nocera Inferiore sta indagando sull'ipotesi di suicidio, a seguito dell'autopsia effettuata ieri che ha rivelato dettagli inquietanti. Le autorità stanno analizzando ogni elemento per fare chiarezza su questa tragica vicenda che ha scosso la comunità locale.

Si segue ancora l'ipotesi di un suicidio, nell'indagine che la Procura di Nocera Inferiore ha avviato dopo la morte di Gioia Del Regno, la 55enne di Fisciano trovata morta in casa, nella vasca da bagno, in un lago di sangue. Ieri pomeriggio si è svolta l'autopsia, che confermerebbe il dato di una...

