Trovata morta nella vasca da bagno si segue ancora pista suicidio

La tragica morte di Gioia Del Regno, 55enne di Fisciano, avvenuta nella sua vasca da bagno, getta un'ombra di inquietudine sulla comunità. La Procura di Nocera Inferiore indaga, concentrandosi sull'ipotesi di suicidio, mentre ieri si è svolta l'autopsia che potrebbe chiarire le circostanze della sua morte avvenuta in un contesto drammatico.

Si segue ancora l'ipotesi di un suicidio, nell'indagine che la Procura di Nocera Inferiore ha avviato dopo la morte di Gioia Del Regno, la 55enne di Fisciano trovata morta in casa, nella vasca da bagno, in un lago di sangue. Ieri pomeriggio si è svolta l'autopsia, che confermerebbe il dato di una...

