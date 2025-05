Trova il compagno morto all' ingresso di casa corre in strada ricoperta di sangue

Un tragico giallo scuote Bologna: Giuseppe Marra, 59 anni, è stato rinvenuto privo di vita nella sua abitazione in via Zanolini, a pochi passi da porta San Vitale. La scoperta del corpo, avvenuta la mattina di martedì 27 maggio, ha scatenato un'immediata indagine da parte delle autorità, che stanno esaminando le circostanze che hanno portato alla sua morte e sospettano un possibile omicidio.

