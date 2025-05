Triggiano si decide al fotofinish chi va al ballottaggio

A Triggiano, in provincia di Bari, la corsa per le elezioni a sindaco si fa incandescente, con i candidati in un serrato testa a testa. Hai voti che continuano a essere scrutinati, Mauro Battista sembra in vantaggio, ma l'esito è ancora incerto. Il fotofinish potrebbe decidere chi dovrà affrontare il ballottaggio. Le prossime ore si preannunciano cruciali per la politica locale.

Testa a tesa a Triggiano, in provincia di Bari, per le elezioni a sindaco con i candidati che viaggiano sul filo di lana con lo scrutinio in corso da circa due ore. In vantaggio Mauro Battista...

