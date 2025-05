Treviglio misteriosa schiuma bianca nella roggia | il caso sbarca in consiglio comunale

La misteriosa schiuma bianca nella roggia di via Pontirolo a Treviglio solleva interrogativi e preoccupazioni, tanto da diventare un tema di dibattito politico. Il centrosinistra ha presentato un’interpellanza, che sarà discussa nel consiglio comunale del 27 maggio, chiedendo chiarimenti all’assessore all’Ambiente sul fenomeno che affligge la zona da anni.

Treviglio. La misteriosa schiuma bianca che da anni si forma nella roggia di via Pontirolo diventa un caso politico. Il centrosinistra ha infatti presentato un’interpellanza, che verrĂ discussa durante il consiglio comunale nella sera di martedì 27 maggio, per sollecitare l’assessore all’Ambiente Michele Bornaghi a fare chiarezza su un fenomeno che ormai da diversi anni preoccupa i residenti. “Da tempo il tratto della Roggia che attraversa via Pontirolo è interessato da una schiuma bianca le cui cause sono ignote – si legge nel testo firmato dai consiglieri Molteni, Tura, Morini, Rossoni, De Ponti e Pignatelli –... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Treviglio, misteriosa schiuma bianca nella roggia: il caso sbarca in consiglio comunale

