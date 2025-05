Trenta nuovi migranti in Albania il governo prova il jolly

Il governo italiano intensifica le operazioni di gestione dei flussi migratori, con la nave militare Spica partita da Brindisi verso Shengjin. Questa mattina, 27 maggio, l'imbarcazione ha in programma di trasferire trenta nuovi migranti dai Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) italiani. Un'iniziativa strategica che rappresenta un tentativo di affrontare la crescente pressione migratoria.

La nave militare Spica è partita questa mattina, martedì 27 maggio, dal porto di Brindisi diretta a Shengjin. Obiettivo: portare altri trenta cittadini stranieri dai Cpr italiani a quello di . Trenta nuovi migranti in Albania, il governo prova il jolly il manifesto... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Trenta nuovi migranti in Albania, il governo prova il jolly

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Italia, nuova stretta sui migranti. È legge il decreto Albania; Migranti in Albania, cortocircuito sui richiedenti. La Corte d’appello di Roma “disattende”…; Migranti: rimpatriati in Albania trenta criminali, tra stupratori e pedofili; Migranti, tutte le novità su Cpr e rimpatri ora che il decreto Albania è legge. 🔗Cosa riportano altre fonti

Migranti in Albania, in settimana nuovi trasferimenti - (ANSA) - ROMA, 08 APR - Entro questa settimana è atteso un nuovo trasferimento di migranti verso l'Albania. Il quarto. Questa volta - auspica il governo - senza il rischio che i giudici di Roma ... 🔗Riporta msn.com

Migranti in Albania, in settimana nuovi trasferimenti - Migranti in Albania, in settimana nuovi trasferimenti Una quarantina dalla Puglia in nave verso il Cpr di Gjader ROMA , 08 aprile 2025, 19:00 ... 🔗Secondo ansa.it

A Gjader 43 migranti. Oggi in aula il decreto Albania - Immigrazione (Italia) Altri 28 migranti sono stati trasferiti dall’Italia all’Albania: nel Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Gjader sono ora reclusi in 43. Lo spostamento è avvenuto in nave ... 🔗ilmanifesto.it scrive

Le sette bugie di Giorgia Meloni sui centri per migranti dell'Italia in Albania