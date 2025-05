Treno fermo alla stazione di Melegnano ritardi fino a 60 minuti sulla Milano-Bologna e 90 minuti su Napoli-Torino

Un treno bloccato alla stazione di Melegnano sta creando notevoli disagi ai pendolari, con ritardi di 60 minuti sulla Milano-Bologna e 90 minuti sulla Napoli-Torino. RFI ha avvisato gli utenti della situazione, che sta creando difficoltà nel traffico ferroviario. Ecco i dettagli sui disservizi e sulle possibili alternative per i viaggiatori.

Un treno fermo nei pressi della stazione di Melegnano sta causando forti disagi ai pendolari. Rfi ha comunicato che la linea Milano-Bologna ha accumulato un ritardo di circa 60 minuti, mentre Italo anche di 90 minuti sulla Napoli-Torino... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Treno fermo alla stazione di Melegnano, ritardi fino a 60 minuti sulla Milano-Bologna e 90 minuti su Napoli-Torino

Treno fermo a Melegnano sulla Milano-Bologna: ritardi e disagi per i pendolari - Milano. 27 maggio 2025 - Disagi per gli utenti e pesanti ritardi dei treni, da dopo le 15 sulla linea Milano - Bologna all'altezza di Melegnano, alle porte di Milano, i n direzione del capoluogo ... 🔗Da msn.com

fermo causa investimento di una persona a Melegnano ??????????.