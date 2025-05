Treno fermo a Melegnano sulla Milano-Bologna | ritardi e disagi per i pendolari

Il 27 maggio 2025, la linea ferroviaria Milano-Bologna ha subito pesanti ritardi a causa di un treno fermo a Melegnano, creando disagi significativi per i pendolari. Dalle 15 in poi, i convogli hanno dovuto seguire percorsi alternativi, mentre gli utenti si sono trovati a fronteggiare ritardi e incertezze nei loro spostamenti. Situazione aggravata da un problema con un convoglio Italo.

Milano. 27 maggio 2025 - Disagi per gli utenti e pesanti ritardi dei treni, da dopo le 15 sulla linea Milano - Bologna all'altezza di Melegnano, alle porte di Milano, i n direzione del capoluogo felsineo. Per questo i treni fanno percorsi alternati. A causare i problemi è stato un convoglio Italo fermo per cause in corso di accertamento. Questo ha provocato effetti sulla circolazione dei treni diretti a Bologna che hanno percorso la linea convenzionale con rallentamenti fino a 40 minuti. 40 minuti. In una nota delle 19 Trenitalia avvisa che i convogli Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Melegnano e Piacenza e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Treno fermo a Melegnano sulla Milano-Bologna: ritardi e disagi per i pendolari

Su questo argomento da altre fonti

Treno fermo a Melegnano sulla Milano-Bologna: ritardi e disagi per i pendolari - Milano. 27 maggio 2025 - Disagi per gli utenti e pesanti ritardi dei treni, da dopo le 15 sulla linea Milano - Bologna all'altezza di Melegnano, alle porte di Milano, i n direzione del capoluogo ... 🔗ilgiorno.it scrive

Treni: mattino di disagi su Av Milano-Bologna, ritardi fino 80 minuti - Sulla Milano-Bologna alle ore 9:10 la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Fidenza e Piacenza per un inconveniente tecnico a un treno che si è fermato in linea in direzione Bologna. 🔗Come scrive ilsole24ore.com

Macchinista ucciso da un treno, sospesa la linea Milano-Bologna - AGI - Un operaio ferroviario di Mercitalia, azienda del gruppo Ferrovie dello Stato, è stato investito e ucciso da un treno in corsa ... lungo la linea Milano-Bologna. Secondo quanto appreso ... 🔗Secondo msn.com

PC Melegnano... ETR500 a 230km/h!