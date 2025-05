Treni problemi alla linea nel Milanese | ritardi fino a due ore per Alta velocità

Disagi significativi per i viaggiatori nel Milanese a causa di problemi sulla linea ferroviaria, in particolare a Melegnano. A partire dalle 14.45, si sono registrati ritardi superiori ai 40 minuti, con punte di attesa fino a due ore per i treni ad alta velocità in direzione di Bologna. I disguidi hanno causato gravi inconvenienti per chi si sposta nella regione.

Disagi sulla linea ferroviaria nel Milanese. Nella giornata di oggi si sono verificati problemi sulla linea all'altezza di Melegnano, che hanno causato a partire dalle 14.45 rallentamenti in direzione di Bologna, con ritardi superiori ai 40 minuti, con punte di due ore per l'Alta velocità. I treni sono stati quindi costretti a fare percorsi alternativi. A causare disagi sulla linea è stato un convoglio Italo fermo per cause ancora in fase di accertamento. Questo ha provocato effetti sulla circolazine dei treni diretti a Bologna, che hanno percorso la linea convenzionale subendo ritardi... 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Treni, problemi alla linea nel Milanese: ritardi fino a due ore per Alta velocità

