Trekking nella Selva dell’Orba agri-gelato e visita esclusiva della Badia di Tiglieto

Scopri l'incantevole natura della Selva dell'Orba attraverso un emozionante trekking ad anello, arricchito da una visita esclusiva alla storica Badia di Tiglieto. In questo articolo, ti guideremo tra le meraviglie del convento, della chiesa e del chiostro, per poi immergerti in un'avventura tra boschi e panorami mozzafiato. Preparati a un'esperienza unica che unisce storia, cultura e bellezze naturali!

La suggestiva escursione ad anello nella Selva dell'Orba, inizierà con l'esclusiva visita guidata della Badia di Tiglieto, con l'impianto planimetrico originario, la chiesa, il chiostro, il convento e la sala capitolare inglobata nell'attuale villa gentilizia. Qui inizierà il nostro percorso di...

