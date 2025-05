Tregua ancora una fumata nera per Gaza

L'ennesimo tentativo di tregua a Gaza si conclude con una fumata nera. L'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, ha smentito le dichiarazioni di Hamas riguardo a un presunto accordo per il rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco. Secondo Witkoff, le proposte del gruppo militante sono risultate “deludenti e del tutto inaccettabili”, mantenendo così alta la tensione nella già fragile situazione dell'enclave palestinese.

Stallo a Gaza. L’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff ha smentito le affermazioni di Hamas secondo cui ha accettato l’offerta di un accordo per il rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco a nell’enclave palestinese. “Quello che ho sentito finora da Hamas è stato deludente e del tutto inaccettabile”, ha detto Witkoff a Walla. . Tregua, ancora una fumata nera per Gaza L'IdentitĂ ... 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Tregua, ancora una fumata nera per Gaza

Cosa riportano altre fonti

VIDEO Gaza, nuovi raid israeliani su Khan Yunis: boati e fumo nero sulla cittĂ - LaPresse. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Gaza, attesa la risposta di Hamas sulla tregua proposta da Israele. Tel Aviv in stato d’allerta per possibili ritorsioni di Hezbollah - Dall’intesa su una nuova tregua a Gaza non passa solo la salvaguardia ... Tel Aviv sono in stato di massima allerta, in caso di fumata nera, per una possibile offensiva del Partito di Dio ... 🔗Da ilfattoquotidiano.it

Secondo giorno di Conclave per l'elezione del nuovo Papa: previste 4 votazioni - Dopo la prima fumata nera di ieri, i 133 Cardinali elettori sono oggi al secondo giorno di voto in Cappella Sistina per eleggere il nuovo Papa. Quattro le votazioni dei porporati dopo la messa e ... 🔗Segnala adnkronos.com

Elezione Papa, fumata nera dal Conclave - Elezione Papa, fumata nera dal Conclave Fumata nera dalla Cappella Sistina per l'elezione del successore di Papa Francesco. Nulla di fatto, dunque, alla prima votazione per scegliere il 267° Pontefice ... 🔗Da servizitelevideo.rai.it

Dal comignolo fumata nera.La Meloni in Senato.Trump fra Canada,Houthi,dazi e Gaza