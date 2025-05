Trecento firme in due ore alla petizione contro i bacaro tour dei weekend a Venezia

In sole due ore, il Comitato "Danni da movida" ha raccolto oltre 300 firme contro i "bacaro tour" e gli addii al nubilato a Venezia. Questa petizione, lanciata per denunciare pratiche considerate indecorose e poco autentiche, mette in luce il crescente malcontento verso l'impatto del turismo festaiolo sulla città storica. Una reazione decisa contro tour operator ritenuti poco rispettosi del patrimonio culturale veneziano.

Lunedì, al banchetto per la raccolta firme contro i "bacaro tour" e gli addii al nubilato, promosso dal Comitato "Danni da movida" di Venezia la petizione ha raccolto più di 300 firme. «Raduni ignoranti, indecorosi e falsi, (nessuno si sposa quasi più), organizzati da tour operator che stanno... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Trecento firme in due ore alla petizione contro i "bacaro tour" dei weekend a Venezia

«Stanno invadendo e occupando nei weekend la città più bella e delicata del mondo, rendendola invivibile e sporca», hanno commentato i volontari del comitato che si batte contro movida "fracassona"

