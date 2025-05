Tre immobili dismessi aggiunti nell’elenco | due anni per intervenire

Il Consiglio comunale ha approvato il nuovo aggiornamento dell’elenco degli immobili dismessi, in conformità alla delibera del dicembre 2021. Questo passo è previsto dall’art. 40 bis della Legge regionale 12/2005 e mira a promuovere il recupero e la restituzione alla città di edifici abbandonati. Tra le novità, tre immobili dismessi sono stati aggiunti, segnando un importante progresso per il rinnovo urbano.

Approvato dal Consiglio comunale il nuovo aggiornamento dell’elenco degli immobili dismessi, come previsto con la delibera del dicembre 2021 che disciplina il recupero e la restituzione alla città degli edifici abbandonati, in applicazione dell’art. 40 bis della Legge regionale 122005. All’elenco, già composto da 143 voci, si aggiungono altri tre blocchi edilizi, fa sapere il Comune in una nota. Si tratta di una porzione dell’ex noviziato di via Santa Sofia 13, nel Municipio 1, che presenta tra l’altro criticità di carattere strutturale che ne compromettono la tenuta. Il secondo immobile, con ex funzione residenziale, si trova in via Tirso 1, nel Municipio 5, mentre il terzo è un complesso ex artigianale di viale Liguria 45, nel Municipio 6... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it