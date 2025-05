Tre giorni di sport cultura e sapori al porto turistico di Francavilla con Ondavilla–Aria di mare

Dal 31 maggio al 2 giugno 2025, il porto turistico di Francavilla ospiterà "Ondavilla – Aria di Mare", un evento che celebra il connubio tra sport, cultura e sapori. Tre giorni di attività ricreative e sensibilizzazione per trasformare il litorale in un vivace punto d’incontro per la comunità e gli amanti del mare. Un'opportunità imperdibile per immergersi in esperienze uniche e coinvolgenti.

Dal 31 maggio al 2 giugno 2025, il porto turistico Marina di Francavilla sarà il cuore pulsante di “Ondavilla – Aria di Mare”, una manifestazione pensata per trasformare il litorale in un vivace punto di incontro dedicato al mare e alla comunità. L’evento unisce nautica, sport, cultura... 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Tre giorni di sport, cultura e sapori al porto turistico di Francavilla con "Ondavilla–Aria di mare"

