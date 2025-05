Travolto e ucciso in strada mentre aspetta un collega per andare al lavoro | alla guida dell’auto un 19enne

Un tragico incidente ha scosso Ricci di Cortona, in provincia di Arezzo, dove un uomo di 39 anni di origine albanese è stato travolto e ucciso mentre aspettava un collega per andare al lavoro. Alla guida dell'auto, un neopatentato di 19 anni, che è risultato negativo all'alcol test. L'evento solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e le responsabilità dei giovani conducenti. Continua a leggere...

