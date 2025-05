Travolto da un' auto in viale D' Annunzio | triestino 50enne all' ospedale

Un grave incidente ha coinvolto un ciclista di 50 anni a Trieste, in viale D'Annunzio, dove è stato travolto da un'auto all'angolo con piazza Perugino. L'incidente è avvenuto oggi, martedì 27 maggio, intorno alle 14. L'uomo, che non indossava il casco, ha subito un trauma cranico commotivo e diversi traumi e ora è ricoverato in ospedale.

Un ciclista viene travolto da un'auto all'angolo tra viale D'Annunzio e piazza Perugino, e viene portato all'ospedale. È successo alle 14 di oggi, martedì 27 maggio. In sella alla bici un 50enne triestino, che viaggiava senza casco e ha riportato un trauma cranico commotivo e traumi multipli.

