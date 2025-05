Travel advisory Usa le raccomandazioni ai turisti in Italia | Evitare aeroporti e ristoranti affollati Centro a rischio rapimenti Napoli criminalità

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha recentemente aggiornato il travel advisory per l'Italia, elevando il livello di cautela a causa di preoccupazioni riguardanti la criminalità e la sicurezza. Tra le raccomandazioni, si consiglia ai turisti di evitare aeroporti e ristoranti affollati, mentre Napoli è identificata come una zona a rischio per possibili rapimenti. I viaggiatori sono invitati a esercitare maggiore attenzione nel centro città.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha aggiornato, in data 23 maggio 2025, il travel advisory per l?Italia, portandolo da livello 1 (quello in cui si raccomanda di «esercitare le...

