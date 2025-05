Travel advisory Usa ai turisti in Italia | Evitare aeroporti e ristoranti affollati Centro a rischio rapimenti Napoli criminalità Tutte le allerte Il Viminale | nessun allarme

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha aggiornato il travel advisory per l'Italia, segnalandone i rischi. Tra le raccomandazioni, si invita a evitare aeroporti e ristoranti affollati, con particolare attenzione a Napoli, considerata a rischio per rapimenti e criminalità. Nonostante l'allerta, il Viminale rassicura che non ci sono emergenze in corso. Esploriamo i dettagli di queste nuove indicazioni per i turisti americani.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha aggiornato, in data 23 maggio 2025, il travel advisory per l?Italia, portandolo da livello 1 (quello in cui si raccomanda di «esercitare le... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Travel advisory Usa ai turisti in Italia: «Evitare aeroporti e ristoranti affollati». Centro a rischio "rapimenti", Napoli "criminalità". Tutte le allerte. Il Viminale: nessun allarme

