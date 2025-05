Tratto lucano della ciclovia della Magna Grecia | intesa per la realizzazione del primo lotto funzionale Regione Basilicata-Comune di Bernalda

La Giunta regionale di Basilicata ha approvato un accordo di collaborazione con il Comune di Bernalda per avviare il primo lotto funzionale del "Tratto lucano della Ciclovia della Magna Grecia". Questo progetto mira a promuovere il turismo e la mobilitĂ sostenibile, collegando importanti localitĂ lungo il versante ionico, da Tempio di Hera fino alla Stazione F.S. di Metaponto.

Di Nino Sangerardi: La Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo-collaborazione tra Regione Basilicata e Comune di Bernalda per la realizzazione del 1° lotto funzionale prioritario del "Tratto lucano della Ciclovia della Magna Grecia", versante jonico da Tempio di Hera alla Stazione F.S. Metaponto. Infrastruttura riconducibile al Protocollo d'intesa sottoscritto da Ministero del Turismo e Ministero della Cultura e Ministero delle Infrastrutture con le Regioni Calabria(capofila), Basilicata e Sicilia. La ripartizione, dell'importo generale di 15.726.572,42 euro, per la messa in opera di almeno un lotto funzionale della Ciclovia Magna Grecia è la seguente: Regione Basilicata