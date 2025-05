Trasporti primi test per i servizi sostitutivi della ferrovia Lecco-Tirano

Con l'imminente chiusura estiva della linea ferroviaria Lecco-Colico-Tirano, la Provincia di Lecco ha avviato i primi test per i servizi sostitutivi. Ieri, durante un tavolo tecnico sulla mobilità guidato dalla presidente Alessandra Hofmann, sono stati analizzati i risultati della prima sperimentazione, gettando le basi per garantire la continuità del servizio ai viaggiatori durante il periodo di interruzione.

