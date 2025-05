Trasporti Napoli Funicolare Centrale chiusa per due giorni | i motivi

La Funicolare Centrale di Napoli resterà chiusa il 27 e 28 maggio 2025 per operazioni di monitoraggio degli impianti a fune, come comunicato da Anm. Questa misura, necessaria per garantire la sicurezza, mira a minimizzare i disagi per i passeggeri, offrendo alternative per raggiungere facilmente la metro Linea 1.

Anm informa che martedì 27 e mercoledì 28 maggio 2025 la Funicolare Centrale resterà chiusa al pubblico per l'attuazione dei programmi di monitoraggio degli impianti a fune da parte di Ansfisa. Al fine di ridurre il disagio dei passeggeri e di consentire di raggiungere facilmente metro Linea 1...

