traslazione della croce e poi il rito del peso

Con la Traslazione della Croce dalla Basilica di San Magno alla Chiesa della Contrada vincitrice, Sant'Ambrogio, si chiuderà il ciclo delle Cerimonie di Rito del Palio di Legnano 2025. La cerimonia, in programma domenica 1 giugno in piazza San Magno, rappresenta l'ultimo atto simbolico e spirituale della rievocazione storica legnanese, che quest'anno ha visto trionfare la contrada gialloverde dopo tredici lunghi anni di attesa. Un ritorno alla vittoria che ha fatto esplodere la gioia tra i contradaioli e che ora culmina con il solenne passaggio della Croce di Ariberto da Intimiano. Sant'Ambrogio, oltre alla Croce, riceverà anche il "Peso": una scultura in argento del peso simbolico di 1176 grammi, che rappresenta la memoria della Battaglia di Legnano e custodisce il senso più profondo della manifestazione...