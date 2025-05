Trappole social per dimagrire | in Toscana 420 truffe legate alla perdita di peso

In Toscana, il fenomeno delle truffe legate alla perdita di peso è in forte aumento, con 420 casi segnalati. Le false promesse su Instagram, accompagnate da immagini seducenti e messaggi rassicuranti, attirano sempre più persone in cerca di risultati rapidi. Questo articolo esplora le insidie delle trappole social, evidenziando l'importanza di una maggiore consapevolezza nelle scelte di fitness e benessere nella regione.

Firenze, 27 maggio 2025 – Bastano una promessa ben confezionata su Instagram, qualche post con addominali scolpiti, parole rassicuranti su equilibrio e benessere e la trappola è spesso servita. Cresce anche in Toscana il fenomeno preoccupante dei programmi fitness e dei percorsi dimagranti venduti online da soggetti non qualificati, che sfruttano il desiderio diffuso di “rimettersi in forma” in vista dell’estate, ma che spesso si trasformano in vere e proprie truffe, con danni anche gravi alla salute. A lanciare l’allarme è Federconsumatori Toscana, che in collaborazione con la Fondazione ISSCON ha condotto un’indagine approfondita su questo mercato senza regole, alimentato dal marketing aggressivo dei social... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trappole social per dimagrire: in Toscana 420 truffe legate alla perdita di peso

Su questo argomento da altre fonti

