Tramvia | No capolinea in piazza e via Prunaia pedonalizzata

Il progetto della tramvia prevede un arretramento del capolinea per preservare piazza Aldo Moro, accompagnato dalla riqualificazione della piazza e dalla pedonalizzazione di via Prunaia. Queste misure mirano a tutelare le scuole della zona, garantendo un ambiente più sicuro per gli studenti della primaria Fra Ristoro, della scuola materna Andersen e dell’asilo nido Girotondo.

Un 'leggero' arretramento del capolinea in modo che la tramvia non stravolga piazza Aldo Moro, la riqualificazione della piazza stessa e la pedonalizzazione di via Prunaia in modo da salvaguardare le scuole della zona, la primaria Fra Ristoro, la scuola materna Andersen e l'asilo nido Girotondo. Queste le richieste contenute nella mozione a cui sta lavorando il Partito Democratico e 'indirizzata' a sindaco e giunta in uno dei prossimi consigli comunali. Una mozione che ricalca quella presentata dallo stesso Pd nel settembre dell'anno scorso e che dette origine alla discussione che poi portò alla crisi di maggioranza con il Movimento 5 Stelle all'opposizione...

