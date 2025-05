Tramonto Occidentale | storico spettacolo in omaggio a Battiato al Cordova

Sabato 7 giugno, il teatro Gianni Cordova di Pescara si preannuncia come un palco vibrante di emozioni con "Tramonto Occidentale", un omaggio al maestro Franco Battiato. A partire dalle ore 21.00, la musica e altre forme d'arte animeranno la serata, rendendo omaggio a uno dei più grandi artisti italiani. Una produzione di Art Evolution che promette di incantare il pubblico con talentuosi musicisti, fra cui Teresa Lombardo.

Sarà la musica, e non solo, la protagonista sul palco del teatro Gianni Cordova di viale Giovanni Bovio a Pescara, sabato 7 giugno, a partire dalle ore 21.00, con lo spettacolo “Tramonto Occidentale” prodotto da Art Evolution e realizzato dal gruppo composto dai musicisti: Teresa Lombardo... 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Tramonto Occidentale: storico spettacolo in omaggio a Battiato al Cordova

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Al Teatro Gianni Cordova ‘’Tramonto Occidentale”, lo storico spettacolo in omaggio a Battiato; Al teatro Karol di Castellammare di Stabia in scena ‘’Tramonto Occidentale lo storico spettacolo in Omaggio a Battiato. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Al teatro Karol di Castellammare di Stabia in scena ‘’Tramonto Occidentale”, lo storico spettacolo in Omaggio a Battiato - Sarà la musica, e non solo, la protagonista sul palco del teatro Karol di via Salvador Allende a Castellammare di Stabia, venerdì 6 giugno, a partire dalle ore 21.00, con lo spettacolo “Tramonto Occid ... 🔗Scrive napolitoday.it

Tramonto occidentale, l'omaggio a Battiato al Sant'Eugenio con il Guarnieri ensemble - con lo spettacolo “Tramonto Occidentale” prodotto da Art Evolution e realizzato dal gruppo Guarnieri Ensemble che è composto dai musicisti: Teresa Lombardo (violino), Nadia Tidona (viola ... 🔗Come scrive palermotoday.it

Ostia, il tramonto è uno spettacolo - La natura d spettacolo come sempre e stavolta Ostia la fortunata. Nella cittadina di mare a due passi da Roma "andato in scena" un tramonto spettacolare. Il cielo scuro, qualche nuvola poco sopra ... 🔗Lo riporta ilmessaggero.it