Tragico incidente sull’A11 tra Prato Est e Prato Ovest | un morto e traffico in tilt

Un tragico incidente si è verificato oggi sull'autostrada A11, tra Prato Est e Prato Ovest, causando un morto e un pesante blocco del traffico. L'evento si è verificato nel primo pomeriggio, coinvolgendo un'auto e un furgone nella direzione verso Pisa, all'altezza del chilometro 10. Le autorità stanno gestendo la situazione e indagando sulla causa del sinistro.

Firenze, 27 maggio 2025 – Un violento incidente ha coinvolto un'auto e un furgone nel pomeriggio sull'autostrada A11, nel tratto compreso tra Prato Est e Prato Ovest in direzione Pisa, all'altezza del km 10. Una persona ha perso la vita, come confermato dalla Polizia Stradale di Montecatini, immediatamente intervenuta sul posto. Tratto chiuso per ore, poi la riapertura. Il tratto autostradale è stato chiuso temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso, con conseguenti pesanti ripercussioni sul traffico. La riapertura è avvenuta intorno alle 16:30, ma la circolazione è ripresa solo su una corsia, con code che hanno superato i 5 chilometri, a partire da Firenze Ovest...

