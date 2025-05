Tragico incidente in autostrada | una vittima e chilometri di coda

Un tragico incidente ha scosso le autostrade italiane, portando a una vittima e a chilometri di coda. Nel fine settimana, un tamponamento a catena sulla A14 verso sud ha coinvolto diverse auto, causando anche sei feriti, tra cui due bambini. La situazione ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso e ha bloccato completamente il traffico, evidenziando la pericolositĂ delle condizioni stradali.

Una serie di incidenti stradali ha recentemente colpito le autostrade italiane, con conseguenze gravi e diffuse. Nell’ultimo weekend, un tamponamento a catena sulla A14 verso sud ha ferito sei persone, inclusi due bambini, causando un blocco totale del traffico e la necessitĂ dell’elisoccorso. Pochi giorni prima, sulla A1 vicino Modena, un tir è uscito di strada incendiandosi, senza coinvolgere altri veicoli ma provocando notevoli disagi e danni alla carreggiata. A queste vicende si aggiunge un altro evento tragico avvenuto oggi pomeriggio. Un violento scontro frontale tra un’auto e un furgone ha distrutto completamente i mezzi, lasciando i soccorritori impegnati per ore a estrarre i feriti dalle lamiere... 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Tragico incidente in autostrada: una vittima e chilometri di coda

