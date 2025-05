Tragedia nel Salento malore in sella alla bici | turista muore sulla strada per il mare

Tragedia nel Salento, dove un anziano turista ha perso la vita a Ugento, in provincia di Lecce, a causa di un malore mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Giorgio Daniele Presotto, 75 anni e residente in Svizzera, si stava recando verso il mare quando è stato colto da un improvviso malore. Un evento fatale che ha scosso la comunità e riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale per i ciclisti.

Un malore durante la passeggiata in bicicletta stronca la vita di un anziano a Ugento, in provincia di Lecce. La vittima è un uomo di 75 anni residente in Svizzera, Giorgio Daniele Presotto,... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Tragedia nel Salento, malore in sella alla bici: turista muore sulla strada per il mare

Se ne parla anche su altri siti

I genitori denunciano la scomparsa di un 23enne: ritrovato morto all'alba ai piedi di un albero. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Salento, infermiera del 118 muore per un malore improvviso - Dramma a Magliano, frazione di Carmiano, nel, Salento. Deceduta a 37 anni una giovane infermiera, operatrice del 118 di Lecce, colta da un improvviso malore in casa ... Sul posto della tragedia anche ... 🔗corriereadriatico.it scrive

Salento, infermiera del 118 muore per un malore improvviso - Dramma a Magliano, frazione di Carmiano, nel, Salento. Deceduta a 37 anni una giovane infermiera, operatrice del 118 di Lecce, colta da un improvviso malore ... posto della tragedia anche tanti ... 🔗Lo riporta msn.com

Tragedia nel Salento: muore dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso. Aperta un'inchiesta - Si presenta in ospedale per un malore, dimesso dopo i controlli, torna a casa e muore. Giuseppe Greco, 40enne originario di Lizzanello, descritto come un "gigante buono" e ... 🔗Secondo msn.com

Tragico scontro sulla Sarzanese: muore a 58 anni