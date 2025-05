Tragedia di Passo Fedaia oggi l' addio a Federico Dantone

Oggi, martedì 27 maggio, si svolgeranno i funerali di Federico Dantone, il 36enne di Penia tragicamente scomparso in un incidente motociclistico a Passo Fedaia. La cerimonia commemorativa avrà luogo alle 14:30 nella chiesa parrocchiale di Alba di Canazei, seguita dalla cremazione, per dare un ultimo saluto a un giovane amato dalla sua comunità.

Si svolgeranno oggi, martedì 27 maggio, i funerali di Federico Dantone, il 36enne di Penia scomparso domenica dopo una terribile uscita di strada con la sua moto. L’ultimo saluto si svolgerà alle 14:30 nella chiesa parrocchiale di Alba di Canazei, cui seguirà la cremazione. L’incidente mortale... 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Tragedia di Passo Fedaia, oggi l'addio a Federico Dantone

