Tragedia della strada muore 39enne investito

Questa mattina, a Cortona, si è verificata una tragica fatalità: un uomo di 39 anni è stato investito e ucciso in località Riccio. L'incidente, avvenuto intorno alle 7:45, ha mobilitato i servizi di emergenza, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita della vittima, le cui generalità restano ancora sconosciute.

Tragedia questa mattina a Cortona. Un uomo è stato investito e ucciso in località Riccio. Si tratta di un 39enne del quale ancora non sono note le generalità. Erano le 7,45 circa quando il 118 è intervenuto sul posto con automedica Alfa 3 della Valdichiana e blsd della Misericordia di Cortona... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Tragedia della strada, muore 39enne investito

