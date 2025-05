Tragedia a Liverpool durante la parata dei Reds | 47 feriti tra cui 2 in gravi condizioni

Una tragica serata a Liverpool segnala un incidente che ha scosso i festeggiamenti per la vittoria della Premier League. Durante la parata dei Reds, un'auto ha travolto la folla, causando 47 feriti, di cui due versano in gravi condizioni. L'episodio ha gettato un'ombra su un evento celebrativo che avrebbe dovuto unire i tifosi nella gioia.

Durante la parata per celebrare la vittoria della Premier League da parte del Liverpool, un'auto si è lanciata sulla folla nella serata di ieri, lunedì 26 maggio 2025, provocando 47 feriti, tra cui due in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto nel centro città, dove migliaia di tifosi si erano riuniti per festeggiare. Dave Kitchen, portavoce del Servizio Ambulanza del Nord Ovest, ha riferito in conferenza stampa che 27 persone sono state trasportate in ospedale, mentre altre 20 sono state curate direttamente sul posto. Alcuni feriti si sono recati autonomamente nei centri medici...

Tragedy at Liverpool Victory Parade: 47 Injured as Car Rams into Fans