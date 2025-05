Tragedia a Ferrara un termitano cade da un' impalcatura e muore sul colpo

Tragedia a Ferrara, dove un uomo di 71 anni, Agostino Scavo, originario di Termini Imerese, ha perso la vita dopo essere caduto da un'impalcatura. L'incidente è avvenuto questo pomeriggio in una proprietà privata nella zona del Lido delle Nazioni, suscitando commozione e sgomento nella comunità.

√ą caduto da un'impalcatura all'interno di una propriet√† privata di Ferrara ed ha perso la vita: la vittima √® Agostino Scavo, 71 anni, originario di Termini Imerese. L'incidente √® avvenuto oggi pomeriggio (marted√¨ 27 maggio) intorno alle 14, nella zona del Lido delle Nazioni, lungo via Stati Uniti... 🔗 Leggi su Palermotoday.it ¬© Palermotoday.it - Tragedia a Ferrara, un termitano cade da un'impalcatura e muore sul colpo

Le notizie pi√Ļ recenti da fonti esterne

Tragedia a Ferrara, un termitano cade da un'impalcatura e muore sul colpo - L'incidente è avvenuto in una proprietà privata nella zona di Lido delle Nazioni. La vittima è Agostino Scavo di 71 anni. Ha fatto un volo di 4 metri e per lui non c'è stato scampo. Accertamenti in co ... 🔗Si legge su palermotoday.it