Tragedia a Bologna | uomo trovato morto all’ingresso di casa si indaga per omicidio

Un grave episodio ha scosso Bologna: un uomo di 59 anni, Giuseppe Marra, è stato trovato morto all'ingresso della sua abitazione in via Zanolini. Il ritrovamento, avvenuto nella mattinata di martedì 27 maggio, ha dato avvio a un'indagine per omicidio, lasciando la comunità in stato di shock e con numerose domande sul tragico evento.

Il ritrovamento sconvolgente. Un uomo di 59 anni, Giuseppe Marra, originario di Aosta ma residente da tempo a Bologna, è stato trovato privo di vita all'ingresso del suo appartamento in via Zanolini, civico 16, nella mattina di oggi, martedì 27 maggio. La scoperta choc è stata fatta dalla compagna, una donna di 56 anni, che ha immediatamente allertato i soccorsi dopo aver visto il corpo del compagno riverso in una pozza di sangue. La dinamica dei fatti. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato colpito alla testa con un oggetto contundente. Il cadavere è stato rinvenuto all'ingresso dell'abitazione, che la coppia condivideva...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Omicidio a Bologna, 59enne trovato morto in un palazzo di via Zanolini. A dare l’allarme la compagna - BOLOGNA – I vicini hanno sentito le urla della compagna e hanno visto la donna in strada coperta di sangue. Era morto il suo convivente, Giuseppe Marra, 59 anni, trovato riverso a terra all’ingresso ... 🔗Riporta bologna.repubblica.it

Omicidio a Bologna, la diretta: ucciso con il colpo alla testa - Giuseppe Marra, 59 anni, era riverso all’ingresso della casa di via Zanolini in una pozza di sangue: a dare l’allarme è stata la compagna ... 🔗Scrive msn.com

Giuseppe Marra, uomo di 59 anni trovato morto a Bologna: si indaga per omicidio, il corpo trovato dalla compagna - Giallo a Bologna dove un uomo di 59 anni, Giuseppe Marra, è stato trovato morto in un palazzo di via Zanolini, zona residenziale della prima periferia del capoluogo ... 🔗msn.com scrive

