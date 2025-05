Traffico Roma del 27-05-2025 ore 20 | 30

Oggi, 27 maggio 2025, alle 20:30, Luceverde Roma riporta aggiornamenti sul traffico della capitale. Si segnalano code a causa di un incidente su via Aurelia, con incolonnamenti anche su via Leone XIII e altri tratti limitrofi verso Piazza Pio XI. Rimanete aggiornati per ulteriori dettagli e consigli di percorrenza.

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione per un incidente code su via Aurelia tra via di Acquafredda via Aurelia Antica nelle due direzioni incolonnamenti su via Leone XIII tra via Aurelia a via Gregorio VII verso Piazza Pio XI e tra via Aurelia Antica e via della Nocetta in direzione della Gianicolense Vi ricordo che è sempre in zona per urgenti lavori alla rete idrica è ancora chiusa via del Casale di San Pio Quinto tra via Cardinal pacca in via Aurelia Antica la chiusura potrebbe andare avanti sino a lunedì 2 Giugno traffico ancora intenso su via Cristoforo Colombo con code tra via di Malafede via di Acilia verso Ostia raccordo traffico rallentato in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino all'appia mi ricordo infine che per lavori notturni anche questa notte sulla diramazione Roma Sud a partire dalle 22 Ci sarà il tratto compreso tra raccordo anulare Torrenova nelle due direzioni lei apertura domani mattina alle 5 come sempre i dettagli di queste altre notizie sono disponibili sul sito roma...